Kazımi ile Al Nahyan, Abu Dabi'de “küresel ve bölgesel” gelişmeleri görüştü

İSTANBUL (AA) – Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Abu Dabi'de ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Resmi ziyaret için BAE'ye gelen Kazımi, Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu ziyaretin "Irak'ın Arap bölgesiyle ilişkilerini güçlendirme" yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.

Al Nahyan da görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra kardeş ilişkilerimizin güçlendirilmesinin yollarını görüştük." ifadelerini kullandı.

BAE Veliaht Prensi ayrıca Irak'ın istikrarını, halkının ve hükümetinin kalkınmasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Irak Başbakanı Kazımi, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından resmi ziyaret için BAE'ye gelmişti.

– BAE'nin Irak'taki faaliyetleri

BAE'ye ait İngilizce yayın yapan The National News'in geçtiği habere göre, Abu Dabi merkezli enerji firması "Crescent Petroleum"un Irak'ta toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu.

Crescent Petroleum'un aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile 20 yıllık bir gaz anlaşması da mevcut.

BAE, 2007'de Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminden kalan 7 milyar dolarlık borcunun tamamını silen ilk Körfez ülkesi olmuştu.

İran'ın desteklediği Irak'taki Şii milis gruplarından Asaib Ehlilhak'ın lideri Kays el-Hazali, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada "BAE'den bir ekibin Irak devletinin istihbarat servisini yönettiği" yönünde iddialar ortaya atmıştı.

Irak İstihbarat Servisi ise Hazali'nin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını bildirmişti.