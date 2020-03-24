KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler ötelendi

Corona virüsü salgını nedeniyle zor durumdaki ekonomiye destek için, vergi düzenlemeleri yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi düzenlemelerini Twitter üzerinde şu ifadelerle duyurdu:

* Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

* Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik.

* Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan 1.9 milyon ile tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık.

* Nisan, Mayıs, Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6 ay öteliyoruz; bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.

* 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.

TÜRKMEN: MÜCBİR SEBEP HERKESİ KAPSAMALI

Düzenlemeyi değerlendiren Sözcü Gazetesi’nin vergi yazarı Nedim Türkmen, bugün itibariyle, Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile 9 sektörde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri mücbir sebep hali kapsamına alındığını dile getirdi.

“9 sektörün dışında faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin mücbir sebep hali dışında sayılması büyük bir adaletsizliktir” diyen Türkmen’in değerlendirmeleri şöyle:

* Belirlenen 9 sektörde faaliyette bulunan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ertelendi. 27.07.2020 tarihinde verilecek bu beyannameler ile tahakkuk ettirilen vergiler ise, 2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftasında ödenecek.

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TÜM SEKTÖRLERİN BEYANNAME VE ÖDEMELERİ ERTELENMELİ

– Belirlenen bu 9 sektör sorunu çözmez. Türkiye’deki her mükellef mücbir sebep halinde sayılmalıdır ve diğer bütün sektörlerin de beyannameleri ve ödemeleri bu şekilde ertelenmelidir.

Şöyle ki; perakendeci mücbir sebep halinde sayılıyor, toptancı kapsam dışı bırakılmış. Mücbir sebep halinde sayılan mükelleflere hizmet veren iş güvenliği, mali müşavirler, gümrük müşavirlikleri, yeminli mali müşavirler kapsam dışında.

* Bu eksiklikleri gören Hazine ve Maliye Bakanlığı şikâyetleri asgariye indirmek için; bütün gelir vergisi mükelleflerini bugün itibariyle mücbir sebep halinde saydı. Yani bugün itibariyle, Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile 9 sektörde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefleri mücbir sebep hali kapsamına alındı.

* Gelir vergisi mükelleflerinin yaptığı faaliyetleri şirket tüzel kişiliği altında yürüten mükelleflerinde bu kapsama alınması gerekmektedir. 9 sektörün dışında faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin mücbir sebep hali dışında sayılması büyük bir adaletsizliktir.

* Vergi Usul Kanunu’nun 13. Maddesi açıktır. Ülke sınırları içinde faaliyette bulunup da, bu salgının ekonomik etkilerinden etkilenmeyen hiçbir mükellef yoktur. Dolayısıyla beyanname uzatımı ve ödeme ertelemesi tüm mükellefler için tanınmalıdır.

* Ayrıca, sigorta primleri de erteleme kapsamına alınmalıdır.

* Çalışanların elektrik, su, doğalgaz, telefon ödemeleri 3 aylık dönem için silinmelidir.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.