Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Şehri doyuran köylümüzdür”

ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye olarak köylülere verdikleri destekleri hatırlatarak, “Köyü öldürdüğümüz zaman şehirde bir şey kalmaz. Şehri taşıyan, doyuran köylümüz. Dolayısıyla köylerimizin potansiyelini değerlendirmek lazım. Köyde huzur var köyde stressiz yaşam var." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Altınok, Güzelyurt köyüne yapılan su deposu, asfalt yol, ve tandır damı açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa katılan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören Belediyesinin köylere yönelik hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Altınok’a teşekkür etti.

Güzelyurt köyü muhtarı Mustafa Sinan Öztürk de Başkan Altınok’tan çok memnun olduklarını kaydederek, "Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Birim müdürlerinden, şeflerinden. Bir lafımızı hiçbir zaman iki etmediler." değerlendirmesinde bulundu.

Köye verilen hizmetlerin açılışını kaymakam Bulut ile gerçekleştiren Altınok köy konağına gitti. Yolda köylülerle sohbet eden Altınok, köy konağında vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Açılışa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören müftüsü Mehmet Şahin, MHP Keçiören ilçe başkanı Arif Aksu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.