Keçiören Belediye Başkanlığı 27 adet arsayı satışa sundu

Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından Bağlum Mahallesinde bulunan 27 adet arsa satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Arsaların satış ihaleleri, 15 -22 -29 Eylül 2022 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü İle yapılacak.
İhale şartnamesi, Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 Türk Lirası şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.