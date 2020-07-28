Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi yapımına devam ediyor

ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi'nde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kulemizin açılışını, 2021 yılında ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımı devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Kulesi'nin şantiye mobilizasyon çalışmalarını tamamlayarak, otopark grobeton çalışmalarına hız kazandırdı. Ayrıca kule etrafı su yalıtım çalışmaları da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Altınok, Ankara ve Keçiören'e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacak olan kulenin açılışının 2021 yılında gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük sabırsızlıkla beklenen Cumhuriyet Kulesi eşsiz bir eser ve kule içerisinde birçok farklı mekan yer alacak. Büyük bir kararlılık ortaya koyarak eserimizi tamamlayacağımızı her fırsatta dile getirdik. Kulemizin ihalesi tamamlandı ve yapım aşaması tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Kulesi sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türk kültürünü yaşatacak olan bir eserdir. Kule tamamlandığında, aylık 2 milyon TL kira geliri hedefliyoruz.

Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın göz bebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler."

Altınok, bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızının dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıdığını aktardı.

İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacağını ekleyen Altınok, "Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak." bilgisini verdi.