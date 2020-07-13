Keçiören Belediyesi modern kurban satış alanı kurdu

İSTANBUL (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı öncesinde Bağlum Karşıyaka’da kurulan modern kurban satış alanıyla vatandaşa ve esnafa huzurlu bir şekilde alışveriş yapma imkanı sunduklarını belirtti.



Keçiören Belediye’sinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yurdun dört bir yanından gelen besicilere Bağlum Karşıyaka’da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanı vatandaş ve esnafın büyük beğenisini kazandı.



Belediye zabıta ve veteriner hekimleri tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında ayrıca alışveriş için gelen vatandaşın taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenli ve Ankaralı hemşehrilerin kurbanlık alışverişlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için gerekli olan tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.



Altınok, kurban satış alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarı afişleri astıklarını belirterek, “Aynı zamanda ekiplerimiz kurban satış alanını ve burada bulunan çadırları rutin aralıklarla dezenfekte ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.



– “24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk”



Özellikle il dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin oluşturulduğunu aktaran Başkan Altınok, “Ülkemizin değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde, market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, farklı noktalara kurulan tuvaletler ile 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da alanda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.



Kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını da çizen Altınok, şunları kaydetti:



“Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri kurduk. Veteriner hekimler ile sağlık ekibimizin yanı sıra bir adet de ambulansımız hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibimiz hazır bulunuyor. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler, müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için biz gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz.”

