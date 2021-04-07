Keçiören Belediyesi'nden kolay erişilebilen “Sesli Kütüphane”

ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin kurumsal web sayfasında hizmet vermeye devam eden Sesli Kütüphane'nin görme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, kütüphaneyi kolay erişilebilir bir altyapı sistemiyle oluşturduklarını, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görme engelli vatandaşların bu hizmete kolayca ulaşabildiğini aktardı.

Altınok, "Türk edebiyatımızın eşsiz güzellikteki eserleri ve dünya klasiklerini vatandaşlarımızla buluşturmak için Sesli Kütüphane platformumuzu geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görme engelli vatandaşların kültürel hayata katılımını kolaylaştırmak ve entelektüel gelişimlerini sağlamak için "seslikitap.kecioren.bel.tr" adresinde yayımlanan sesli kitaplara kolaylıkla ulaşılabileceğini de aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Sesli Kütüphane hizmetimizden faydalanmak isteyen vatandaşımızın platformumuza üye olması gerekiyor. Üyelik işlemleri 'seslikitap.kecioren.bel.tr' adresinde bulunan form doldurularak gerçekleştiriliyor. Kimlik ve engel durum bilgilerini bildirerek üye olan vatandaşlarımız, üyelik onayının ardından kütüphanede bulunan sesli kitaplarımızı dinleyebiliyor. Sesli Kütüphane'de ayrıca 'istek bildir' seçeneğimiz de yer alıyor. Bu sayede vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve yoğun istek alan kitaplarımızı da seslendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde masal kitaplarımızı da yayımlamaya başlayacağız."