Keçiören Belediyesi’nden ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ hamlesi

İlkokullarda 1933 yılından bu yana okutulan Öğrenci Andı, 2013 yılında “Çözüm Süreci” döneminde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nden çıkarıldı. Danıştay 8. Dairesi ve İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Andımız’ın okutulması yönünde aldığı karara Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay, Andımız’ın okutulmamasını kararlaştırdı.

ALTINOK HAREKETE GEÇTİ

Andımız’a ilişkin Danıştay kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de tepkisini çekti. Bahçeli, Andımız’ın yasaklanmasını “Pimi çekilmiş bomba” olarak nitelemişti. Geçmişte Keçiören’de MHP’den belediye başkanı seçilen, son seçimde ise Cumhur İttifakının AKP’den aday gösterdiği Turgut Altınok, bu gelişmeler üzerine harekete geçti. Altınok, Botanik Parkı’na “Atatürk” adını verdi, park içine yeni yaptırdığı üzerinde Atatürk portresi yerleştirilen bayrağımızın üzerine de “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” yazdırdı. Altınok, “Bizim Andımız hepimizin gururudur, yüz akıdır. Bunu söylemekten şeref ve onur duymalıyız” dedi. Altınok’un icraatı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Keçiören’de yaşayan Gazi Tarkan Yılgün, “Parkımıza Atatürk adı verilmesinden çok büyük mutluluk duymuştum. Her sabah yürüyüşe başlarken parkta selama duruyorum” dedi. Vatandaşlar da “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” yazılı heykelin önünde fotoğraf çektiriyor.

ANDIMIZ HAYKIRA HAYKIRA OKUNMALI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Andımız’ın kaldırılmasından sonra sosyal medyada da şu paylaşımlarda bulundu: “Andımızı haykıra haykıra söylememiz lazım. Türk’üm, doğruyum, çalışkanım demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır? Andımızı gururla okumalıyız.”