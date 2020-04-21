Keçiörengücü ile Osmanlıspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Osmanlıspor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği kaza sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e yüce Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osmanlıspor da sosyal medya hesabından, "Eskişehirspor’da forma giyen Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." paylaşımında bulundu.