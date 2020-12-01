Keçiören'in mesire alanlarında kış temizliği

ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile bu köylerde bulunan gölet ve mesire alanlarında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliğine yol açan plastik, kağıt ve metal türünden birçok atık, uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak "atık bertaraf noktasına" götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı 4 köyde bulunan mesire alanlarında kış temizliği yürütüldüğünü belirterek, "İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Aynı zamanda vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızın bakım ve yenilemelerini yaparak buralardaki kış temizliğimizi de tamamladık." ifadelerini kullandı.

– "Doğaya karşı sorumluluğumuz var"

Mesire alanlarında vakit geçiren vatandaşların oradaki güzelliklere sahip çıkması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için koruması ve çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Sadece kendimize değil, doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve doğayla iç içe yaşanabilir şehir bırakmak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için sokaklarımızı ağaçlandırıyoruz. Bunun yanı sıra 'Yeşil Keçiören, Yeşil Başkent ve Yeşil Türkiye' hedefimize adım adım yürüyoruz."