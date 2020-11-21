Kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı 

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. isimli kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi’ne götürülen F. Ç. burada verdiği ifadesinde kedi kesip yediğini kabul ettiği öğrenildi. F. Ç.’nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kedi kesen kadını polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan hayvan sever Sami Durmuş yaşananları şöyle anlattı:

Pendik’ten eve gitmek için burada dolmuştan indim. Buradan gelirken kalabalığı gördüm, çocuklar kadının etrafını sarmıştı. Ben de merak ettim, sordum ‘Ne oluyor’ diye. Çocuklar bana, ‘ Abi kediyi kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor’ dediler. Tabii inanamadım ama insanda bir şüphe oluyor. Sordum kadına, o da gayet normal bir şekilde, ‘ Evet, kestim eve götürüp yiyeceğim dedi.

Daha önce de yiyormuş, ilk değil bu. ‘Yıllardır ben yiyorum’ dedi. Poşeti açmaya çalıştı, ben açtırmadım ama karakola gidince gördüm. Derisini yüzmüştü kedinin, deri falan yoktu, yolunmuş bir halde yatıyordu yavrucak. ‘Kedi helaldir, haram değildir’ diye konuşmalarda bulundu.

Daha önce yakalanmış hastanede yatmış, tedavi görmüş , tekrar serbest bırakılmış. Gayet rahat, ben şu an bile rahat değilim. Gerekli cezayı alsın, bugün kedi yavrusunu kesen yarın öbür gün insanı, bir çocuğu kesmeyeceği ne malum. Küçücük masum bir hayvana onu yapan herkese yapar.” (DHA)