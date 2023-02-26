Kedi kulübesine kazmayla saldırdılar





Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’nde görevli temizli personeli, Merkez Bankası Şubesi’nin eski ahşap kasalarından dönüştürülüp, kedi kulübesini hastane bahçesinde kazma ile kırıp, parçaladı.

O anları görüp, cep telefonu ile kaydeden hayvanseverler, CİMER’e şikayette bulundu. Hastane, idari inceleme başlattı. Temizlik personeli, kulübenin kırılması için hastane müdür yardımcısının talimat verdiğini öne sürdü. Müdür yardımcısı ise iddiaları reddetti.

‘ORTAHİSAR BELEDİYESİ DE BİZİMLE ŞİKAYETÇİ OLACAK’

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ahşap kedi kulübelerinin Ortahisar Belediyesi ile bir proje kapsamında yaptıklarını hatırlatarak, “Bize gelen videoda kulübenin kırıldığını gördük. Kış mevsiminde bu hayvanların barındığı kulübeyi kırmak; bizi çok üzdü. İstemiyorsa, geri iade ederdi.

Sırada bekleyen o kadar kişi var ki; CİMER’e şikayette bulunduk. Ortahisar Belediyesi de paydaşımız olduğu bizimle ‘devlet malına zarar vermek’ten şikayetçi olacak. Başhekimin haberi yokken böyle bir olay gerçekleşmiş. Başhekimden de bize dönüş geldi. Çok üzüldüğünü, kulübeleri kendisinin koydurduğunu, olayın kabul edilebilir olmadığını ve gerekeni yapacağını bildirdi. Hatta kulübeyi kırma emrini veren kişiye, kulübe yaptırtacağını söyledi” dedi.

‘HAYVANIN BESLENMESİNE ENGEL OLMAK SUÇTUR’

Kulübenin kırılmasının yanı sıra hastane bahçesindeki kedilerin de başka yerlere götürüldüğü iddia eden Kurban, “Bu kanunen suçtur ve çözüm de değildir. En mantıklı davranış; kedileri kısırlaştırmaktır. Başka yere de gittiği zaman, onun yerini başka bir kedi dolduracak ve bu süreç devam edecek. Bu geçici bir çözüm. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre; bir hayvanın yerini değiştirmek, beslenmesine engel olmak suçtur. İster kurum, ister şahıs yapsın; suç teşkil eder” diye konuştu.

‘SORUMLULAR HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK’

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi ise sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını belirterek, “Hayvansever personelimizin de talebi ile kedilerin hastane içine girip, koltukları tırmalamaması, hijyen ortamının korunması, hasta ve hasta yakınlarına rahatsızlık vermemesi için kulübeyi ben istetmiştim.

Hayvansever personellerimiz hastane binası dışında kedileri besliyordu. Haberim olmadan bu olay gerçeklemiş. Hastaneler, sokak hayvanı beslenecek yerler değil. Fakat şu durum insani açıdan da hoş değil. Müdür yardımcısı, talimat vermediğini söylüyor. Görüntülerdeki kişi temizlik şefi. O da talimat almadan böyle bir şey yapmaz. Bu olay hastanemizin düşüncesine uymayan bir yere vardı. Kulübeyi kaldırmak başka, kırmak başka şey. Bu davranışa karşı sorumlular hakkında gereken yapılacak” dedi. (DHA)