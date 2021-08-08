Kediyi yerden yere vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Üsküdar’da, gece saatlerinde sokaktaki kediyi yerden yere vurarak öldüren C.G. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul Üsküdar’da, 2 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak’taki kediyi yerden yere atılarak öldürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya ve haberlere yansımıştı.
Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 72 ayrı kamera görüntüsünü izledi. Görüntü kayııtlarında şüphelinin olay yerine 01.52 sıralarında geldiği tespit edildi.
Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.