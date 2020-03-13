Kelle paça iç, koronayı uzak tut!

UZMANLAR, HENÜZ AŞISI, TEDAVİSİ OLMAYAN KORONA İÇİN TEK BİR ÖĞÜT VERİYOR… MUCİZE BESİNLERLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DİRİ TUTUN… O BESİNLERİN BAŞINDA MALUM KELLE PAÇA GELİYOR… ÖYLE Kİ, ARTIK KIYMETİNİ YABANCILAR DA ANLADI.. HOLLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI KELLE PAÇA ZİYAFETİ ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Kelle paça iç, koronayı uzak tut!