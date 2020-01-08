Saç dökülmesi, sadece saç derinizi veya tüm vücudunuzu etkileyebilir. Kalıtım, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar veya ilaçlar sonucu olabilir. Herkes saç dökülmesini yaşayabilir, ancak erkeklerde daha yaygındır. Peki, kellik nasıl başlar? Kellik tedavisi nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KELLİK HAKKINDA

Kellik tipik olarak kafa derinizden aşırı saç dökülmesi anlamına gelir. Kalıtsal saç dökülmesi yaşla birlikte en sık görülen kellik nedenidir. İnsanlar genellikle günde yaklaşık 100 saç kaybederler. Bu genellikle saç derisinin belirgin şekilde incelmesine neden olmaz, çünkü aynı anda yeni saçlar büyür. Saç dökülmesi ya da kellik bu döngü bozulduğunda meydana gelir.

KELLİK NASIL BAŞLAR?

Eğer saçlarınız, başınızın tepe bölümlerinden sürat ile dökülüyorsa, bu kelliğin başlangıç belirtisi olabilir. İncelen ve zayıflayan saçlar da kellik başlangıcı olarak kabul edilir. Genel olarak, saç dökülmesinde, yerine gelmeyen saç bölümlerinde hafif tüylenmeler gözlenir.

KELLİK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bazı saç dökülmesi tipleri için etkili tedaviler mevcuttur. Saç dökülmesini tersine çevirebilir veya en azından daha fazla incelmeyi yavaşlatabilirsiniz. Düzensiz saç dökülmesi (saçkıran) gibi bazı durumlarda saçlar bir yıl içinde tedavi olmaksızın yeniden canlanabilir. Saç dökülmesine yönelik tedaviler arasında ilaçlar, saç büyümesini ve saç kaybını azaltmayı teşvik eden ameliyat yer alır.

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