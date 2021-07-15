HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Kemal Bülbül konuşması sırasında AKP milletvekilleri kendi aralarında gürültülü konuşunca Kemal Bülbül çileden çıktı. Kemal Bülbül AKP'lilere tepki gösterdi. Meclis başkanı da AKP milletvekillerini uyardı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalbülbül #hdp #tbmm #tartışma #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kemal Bülbül Meclis’te AKP’lilerle tartıştı! “Yezitler!”