Kemal Bülbül’den AKP’ye olay sözler! “Mevlana’ya övgü düzenler memleketi yağmaladılar!”

HDP milletvekilleri Kemal Bülbül – Mehmet Rüştü Tiryaki ve Murat Çepni TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. HDP milletvekilleri konuşmalarında AKP iktidarını deyim yerindeyse topa tuttu. Kemal Bülbül konuşmasında Mevlana Celaleddin Rumi – Şemsi Belli ve Hacı Bektaş-ı Veli'den örnekler vererek "Mevlana'ya övgü düzenler memleketi yağmaladılar" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalbülbül #mehmetrüştütiryaki #muratçepni #hdp #tbmm #meclistv #mevlana #hacıbektaşveli #şeyhbedrettin #akp #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
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