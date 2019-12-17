Kemal, Çukur’a veda etti! Cumali Koçovalı vuruldu, Cumali’ye ne olacak?

Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan hız kesmezken, Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Kardeşi Kadir’in ölümüyle Çukur’a ait her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali’ye pusu kurdu. Yamaç’ın kardeş acısını yaşamasını isteyen Azer, Yamaç’ın gözleri önünde Cumali’yi vurdurttu. Cumali’ye ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

CUMALİ VURULUYOR

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KEMAL, ÇUKUR’A VEDA ETTİ!

Yamaç’ın önüne atlayarak kendini feda eden Kemal, Azer’in kurşunlarının hedefi olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kemal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kemal’in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu. Ferhat, Azer’in yerini bildiğini söyleyince Yamaç, Kemal’in intikamını almak için harekete geçti. Kemal’in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Yamaç’ı kimse tutamadı. Öfkeden deliye dönen Yamaç, Azer’in gözleri önünde kardeşi Kadir’i öldürdü. Koçovalılar Kemal’in ölümüyle perişan olurken, kardeşini kaybeden Azer İstanbul’un ağabeylerini toplayarak Çukur’un karşısına daha güçlü çıkmak istedi. Mahalleye gelen Reşit Feyzullah, Azer’in herkesi yanına topladığını Koçovalılara söyledi.

İşte Kemal’in vedası;

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VARTOLU VE MEDET BERLİN SOKAKLARINDA!

Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Ziya’nın arkasından Berlin’e gitti. İkili karşılarına çıkan Yunus’un yardımıyla Ziya’yı buldu. Babasının katilini öğrenmesi için Alman birine iş yapması gereken Vartolu harekete geçti.

Vartolu ve Medet, Berlin’de Ziya’nın peşine düşüyor!

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