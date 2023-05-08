Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş 1949 yılında doğdu. İngiltere’de ekonomi alanında dünyanın sayılı üniversitelerinden olan London School of Economics’den mezun olduktan sonra ABD’nin dünyaca ünlü Princeton Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Bülent Ecevit’in 1973-1976 yıllarında ekonomi ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi’nin yanı sıra Princeton Üniversitesi’nde ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında öğretim üyeliği görevinde bulunan Derviş, Dünya Bankası’na 1978 yılında katıldı.

Dünya Bankası Araştırma Servisi’nde göreve başladı. 1982 yılında Dünya Bankası’nda Küresel Endüstri Departmanı, Endüstriyel Strateji ve Politikası için Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 1986 yılına kadar sürdürdü.

Aynı yıl Dünya Bankası’nın Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nden sorumlu baş ekonomistliği görevine atandı. Orta Avrupa Departmanı’nda, 1987 yılından 1991 yılına kadar, direktör olarak görev yaptı.

Daha sonra Kuzey Afrika Departmanlığı’nda direktör olarak görev aldı. Dünya Bankası’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölümü’nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Derviş, Mart 2001 – Kasım 2002 döneminde Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı.