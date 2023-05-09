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9 Mayıs 2023
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Kemal Derviş son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Derviş’in naaşı, başkent Washington’a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derviş’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Derviş’in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş’in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu. (AA)

Alaturka Online
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