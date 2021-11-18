Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın tekrar boşanmalarına karar verildi

Sosyetenin tanınmış simalarından Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki 8 yıldır devam eden, iki kez Yargıtay’dan dönen boşanma davası tekrar sonuçlandı. Mahkeme tarafların boşanmasına ve Kemal Gülman’ın tazminat ödemesine hükmetti. Kemal Gülman’ın Yargıtay’a başvuracağı öğrenildi.

Hayati ARIGAN

Feryal Gülman, 27 yıllık eşi Kemal Gülman’a 2013’te zina nedeniyle boşanma davası açarak 200 milyon TL tazminat istemişti. Mahkeme 2 yıl sonra verdiği kararda tarafları karşılıklı eşit kusurlu bularak boşamıştı. “Eşim beni aldatıyor” diyerek kendisinden 32 yaş büyük olan Kemal Gülman’dan 200 milyon TL tazminat, aylık 225 bin TL de nafaka talebi reddedilen Feryal Gülman, kararı Yargıtay’a taşımıştı.

İKİNCİ BOŞANMA DAVASI

Gülman çiftinin boşanma davasının Yargıtay’da incelemesi devam ederken Kemal Gülman, Feryal Gülman’ın bu süreçten sonra basına yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘ağır kusurlu’ sayılmasını isteyerek 500 bin TL tazminat talebiyle karşı boşanma davası açmıştı.

YARGITAY’DAN DÖNDÜ

Yargıtay, tazminat almadan boşanan Feryal Gülman’ın itirazını haklı bulmuş ve dava yeniden görülmüştü. Bu kez de mahkeme çifti boşamamıştı. Bu kararın ardından Feryal Gülman, ikinci kez Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay, Feryal Gülman’ın itirazını yine haklı bularak boşanma davasının zina ve onur kırıcı talepli olarak yeniden görülmesine karar vermişti.

GİZLİ CELSE YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası sonuçlandı. Gizli görülen duruşmada tarafları, avukatları temsil etti. Mahkeme 8 yıldır süren iki kez Yargıtay’dan dönen davada tarafların boşanmasına karar verdi ve Kemal Gülman’ın tazminat ödemesine hükmetti.

Taraf avukatları, davadaki gizlilik nedeniyle tazminat hakkında açıklamada bulunmadı. Tazminat ödeyecek olan Kemal Gülman, “Olacak iş değil Yargıtay’a başvurma hakkımızı kullanacağız” dedi.