Kemal Kılıçdaroğlu: 3 Nisan Türkiye Cumhuriyeti devletinde ağır sanayinin başladığı tarihtir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılışı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“BU TARİHİ HEP BİRLİKTE KUTLAMAK ZORUNDAYIZ”

Kılıçdaroğlu mesajında şunları belirtti:

* Bugün 3 Nisan. Bundan 84 yıl önce 3 Nisan 1937’de küçük bir köy olan Karabük’te önemli bir gelişme oldu.

* Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile İsmet İnönü bizzat Karabük’e gelerek ağır sanayinin temelini attı. Karabüklüler diyorlar ki, ‘3 Nisanı Sanayi Günü ilan edelim’ diye. Evet, yürekten katılıyorum.

* 3 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde ağır sanayinin başladığı tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 84’üncü yıl dönümü ise havai fişekler ile kutlandı. DHA

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