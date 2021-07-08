Kemal Kılıçdaroğlu 3’üncü doz corona aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından “50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdik” demişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz COVID-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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