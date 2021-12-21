Kemal Kılıçdaroğlu ‘asla yapılmaması gereken şeyi yaptılar’ dedi açıkladı!





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dolar bir bakıyorsun düştü bir bakıyorsun arttı. Aslında Erdoğan'ı doğrudan muhatap almak yanlış. Ülkeyi yönetemeyen bir insana ne diyeceğiz. Asla yapılmaması gereken bir işi yaptılar beytülmala el uzattılar. İlki 128 milyar dolardı. Kime verdiler belli değil. 13. Cumhurbaşkanının ilk işi de bunu öğrenmektir. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #gündem #yurttaştv #kılıçdaroğlu #haber #politika #türkiyegündemi #erdoğan