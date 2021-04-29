Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim belediyeler yetki verilseydi aşı işini çözerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, 100 milyon Sinovac aşısında tedarik sıkıntısı yaşanması, Biontech aşısının 2. dozunda ertelemeye gidilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor” sözleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

“KARARI KİM ALDI, KİM İPTAL ETTİ?”

2’nci doz Biontech aşılarında ilk önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla ertelemeler yaşanması, ardından Sağlık Bakanlığı’nın kararı geri almasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, “Kararı kim aldı, kim iptal etti? İptal edeni biliyoruz ama kararı kim aldı onu bilmiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir iktidarın bu aşı olayını çözme şansı zaten yok. 100 milyon doz gelecek dediler, Çin’den alacağız dediler. 10 milyon doz Biontech’ten gelecek dediler. Ama sonuç nerede? Bu aşamada neredeyiz?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

“GÜVENSİZLİK ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİR TABLO VAR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşıyla ilgili bugüne kadar söylediklerinin birbiriyle çeliştiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Verdiği sözleri tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapması…

* Aslında bu konu eğer samimi olarak çözülmek isteniyorsa ve hangi önlemler alınması gerekiyorsa, Bilim Kurulu’nun bir sözcüsü olur, sözcü çıkar der ki, ‘Şu önlemlerin alınması gerekir’.

* Siyasi iktidar yerine getirir, vatandaş olarak biz de güven duyardık. Tam bir güvensizlik üzerine inşa edilen bir tablo var.

“AŞI İŞİNİ BECEREMEDİLER, BİZİM BELEDİYELER YETKİ VERİLSEYDİ ÇÖZERDİ”

Aşıların gelmemesi ve aşı tarihlerinin ertelenmesine, “Allah aşkına buna kararı kim veriyor? Ben şahsen bilmiyorum. Sayın bakan çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Açıklamalar Bilim Kurulu’nun açıklamaları mı? Yoksa kendi açıklamaları mı, sarayın açıklamaları mı? Bundan haberimiz yok” diye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* İşin özü, bu aşı işini beceremediler. Beceremeyeceklerini ben gayet iyi biliyorum.

* Emin olun, bizim belediyelere bu yetki verilseydi, bizim belediyeler bunun hepsini çözerdi. Bakın maske olayının tamamını çözdük. Üstelik bedava verdik. Hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza verdik.

* Dezenfektanı da maskeyi de verdik. Kamu kuruluşları başta olmak üzere dezenfekte işlemlerini de biz yaptık. Belediyelerin eli kolu bağlanmak istedi, onu da aştık. Bu da aşılabilirdi.

* Hadi siz yapamıyorsanız verin özel sektöre. Özel sektör getirsin bu aşıları. Getirirdi özel sektör.

* Beceriksizlik o kadar sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar, yapamıyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre sonra vazgeçiyorlar. Yeni bir süre veriyorlar. Devlet böyle yönetilmez.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Bir dilim ekmeğe savaş açtılar