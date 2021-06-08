Kemal Kılıçdaroğlu bu kez çok sert konuştu! “Gırtlağına kadar lağım çukurunda…”





Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke gündemini kasıp kavuran devlet-siyaset-mafya ilişkilerinin ifşası sonrası sessizliğini koruyan iktidara yüklendi: Türkiye'yi temelden sarsan bir sürü açıklama var, Saray'dan tek bir açıklama yok. Bu kadar lağım kokusu dünyaya yayılmışken neden kimse konuşmuyor? Neden savcılar harekete geçmiyor? – İktidar kendisini kurtarmak istiyor, gündem değiştirmek istiyor. Gırtlağına kadar lağım çukuruna düşmüşler. Açık ve net ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Yargı asla ve asla tarafsız ve bağımsız değildir. Talimatla iş yapan bir yargı vardır. Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÜÇÜNCÜ ORTAĞI MAFYADIR – Devletin hazinesini mafyayla el ele olacaksın, tezgahı kuracaksın, belli yerlere çökeceksin rantı alacaksın. 21. yüzyılın Türkiye’sinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafyadır! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #sedatpeker #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #siyaset #habrizle #foxtvcanlı #chpcanlı #meclis #tbmm