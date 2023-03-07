Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez partisinin grup toplantısında, konuştu.

Toplantıya partinin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı…

Kılıçdaroğlu’nun satır başları şöyle:

*Sayın başkanlar çok teşekkür ederim. Sizin katkılarınız çok büyük. Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum.

*Biz bunları yaptığımız zaman o şahane o görkemli Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün bu kürsüye veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor.

*Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır. Şan vardır şöhret vardır. Haram vardır, günah vardır. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ise çok zordur.

“ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN”

*Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ıstıraplıdır. Parası pulu da yoktur Bay Kemal’in sarayı da yoktur. Başına da her şey gelmiştir.

*Yine de size Bay Kemal’in yolunda yürümek gibi bir şerefi ben taşıyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin.