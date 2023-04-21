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21 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKemal Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Adıyaman'da Erdoğan'ı hedef aldı! "Allah aşkına.."

Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Adıyaman’da Erdoğan’ı hedef aldı! “Allah aşkına..”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Adıyaman’da Erdoğan’ı hedef aldı! “Allah aşkına..”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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