Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı kendi sözleriyle vurdu! Konu: Afgan mülteciler! “Kıyamet koptu!”





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Öteden beri Türkiye'nin Yurtta Barış Dünyada Barış ekseninde bir dış politika oluşturmasını savunan biriyim. Bütün komşularımızla ilişkilerimizi büyütmek ve geliştirmek zorundayız. 3 milyon 600 bin Suriyeli var resmi kayıtlara göre. Gayrı resmi kayıtlara göre 5 milyon. Biz bu insanlar için 40 milyar dolar para harcadık. Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Kadın, yaşlı, çocuk da değil hepsi genç. Ne yapacağız? Karşı çıkıyorum. Bu söz Erdoğan'a ait bana ait değil. "Finansmanı iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz" Parti Sözcüsü de açıklama yapıyor, "Bir tek mülteci almayacağız" diyor. Yahu seni kim takar arkadaş. En tepedeki insan parayı veren düdüğü çalar ben mültecileri alırım yeter ki sen bana para ver diyor. E biz parayı verelim onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık değildir. Bu güzel ülkede, izlenen yanlış politikalarda hem sığınmacılar hem biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor, Avrupa'ya gitmek istiyor. Onlar ise "Sakın buraya almayın para verelim siz orada tutun" diyorlar. Biz sizin taşeronunuz muyuz? BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #sığınmacı #mülteci #chp #siyaset #kılıçdaroğlu #erdoğan #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv