Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı topa tuttu! ‘Fırsatçılık.. Sorumsuzluk!’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Orman Yangınları Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, "Kısır çekişmelerin ve tartışmaların hiç kimseye fayda getirmediğini hepimizin bilmesi lazım" açıklamasında bulundu. Türk Hava Kurumu'nun yangına müdahalede kullanılamadığından yakınan Kılıçdaroğlu, bütün Cumhurbaşkanlarının THK'nın Onursal Başkanı olduğunu söyleyerek ''Devletin Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan birisi bunu bilmiyorsa, bilgisi yok demektir.. Asıl felaket de buradan başlıyor.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #erdoğan #haber
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