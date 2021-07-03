Kemal Kılıçdaroğlu ‘hodri meydan’ diyerek Erdoğan’a seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e gönderilen son fezlekesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“BENİ HAPSE ATMAK İSTİYORLAR, SAKIN HA KORKMAYIN”

Sosyal medyadan görüntülü olarak açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Biliyorsunuz, hakkımda düzenledikleri fezlekeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni. Bilmenizi istiyorlar bunu. Çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha, korkmayın gençler! Sakın umudunuzu kaybetmeyin! Daha güzel Türkiye’ye çok çok yakınsınız. Bunu bilin.

* Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse, varsa bir hakkım helal etmem. Bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, ‘bu ülkede yaşanmaz’ demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ‘ateşe verin’ diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri. Ben o lafı içimden dahi geçirmedim.

* Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar. Bana ve aileme tüm bunları yaşattılar. Bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır. Bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

“ERDOĞAN, BU DÜNYADA ÇOKTAN UNUTTUĞUN ŞEYİ HATIRLATAYIM SANA”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* Sana gelince Erdoğan… Sana 2 çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım?

* Senin iktidarın, bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim? Erdoğan, senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyi hatırlatayım sana. Bu can, emanet bu bedene, sonunda sararlar kefene.

* Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyada. Şimdi durma, hemen kaldıralım dokunulmazlığımı, birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına da “Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye’nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!” notunu düştü.

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