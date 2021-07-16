Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda Suriyelilerin sorununu 2 yıl içinde çözeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Türkiye’deki Suriyeli mülteci konusuna değindi.

“BU SORUNU ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mülteci sorununu çözeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle Suriye’ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görüyoruz. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarımızdan fazla Suriyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var.

* Geçinemeyen, işsiz kalan insanlar, Suriyelilerden şikayet ediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte çok daha ciddi açmazlarla toplum olarak karşılaşabiliriz. Ve bu sorunu çözmek zorundayız.

* Bunlar çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok. Ama biz çözeceğiz. İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz.

ŞANLIURFA’DA KARŞILAŞTIĞI MANZARAYI ANLATTI

Şanlıurfa’da karşılaştığı bir olayı da anlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesine gitmiştim. Oradaki sabahçı işsiz insanların gelip, nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim.

* Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor, bir kamyon veya bir kamyonet geliyor birisi iniyor aşağıya 15 işçi 20 işçi diyor ve insanlar binip gidiyorlar. Yaşlı bir adama ‘sen neden gitmedin’ diye sorduğumda ‘benim ailem kalabalık, 120 lira günlük olabilirse ben ancak çalışmaya gidebiliyorum.

* Suriyeliler geldi çok daha ucuza çalışıyorlar, 50-60 liraya gidiyorlar, saatte yok. Dolayısıyla ben 50-60 lirayla ailemi geçindiremiyorum’ dedi. Bu bir sabahçı kahvesinde bana söylenenler.

* Gidin İstanbul’a, gidin İzmir’e, gidin Kayseri’ye, Hatay’a, Kilis’e, Gaziantep’e gidin buna benzer yüzlerce olay, yüzlerce manzara görürsünüz.

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİTTİĞİMDE BANA SURİYELİ MÜLTECİLERİ ŞİKAYET ETTİLER”

‘Bu sorunu çözmemiz lazım’ diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği’ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim, ‘neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki Suriye’de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu.

* Mülteciler Türkiye’ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya dayandılar bağırmaya başladınız’ ‘Peki nasıl çözülecek’ diye bana sordular. Dedim ki’ elinizi cebinize atacaksınız.

* Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz.

“İKİ YIL İÇİNDE SORUNU ÇÖZECEĞİM”

İktidar olduklarında sorunu çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Irkçılık yapmıyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, videoyu sosyal medya hesabından “İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim” notuyla paylaştı.

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