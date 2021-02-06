Kemal Kılıçdaroğlu izdihamı! İzmir’de görenler sarılmak istedi!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de hafta içi rekor yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinden etkilenen yurttaşları ziyaret etti. Bir yıllık yağışın yüzde 20’sinin bir gecede düştüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Belediyemiz gereken desteği verecektir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanınızda” dedi. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, “Moral çok önemli. Moralinizi bozmayın” diyerek bir kadın yurttaşı teskin etti. Kılıçdaroğlu'nu gören İzmirliler fotoğraf çektirmek istedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #izmir #tunçsoyer #chp #haber #izmirbüyükşehirbelediyesi #ibb #haber #kılıçdaroğlu #siyaset #politika #sokakröportajları #sel #yurttaştv

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