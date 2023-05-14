Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? 2023 Seçim sonuçları

14 Mayıs seçim sonrası veriler gelmeye başlarken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oylar, il il oy oranları Sözcü’de!

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı?

Sinan Oğan kaç oy aldı?

Muharrem İnce kaç oy aldı?

Süreç nasıl başladı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma sürecinde, Kasım 2021’de “Helalleşme çağrısı” yaparak başladı. 2022 Şubat ayında Altılı Masa ittifakı oluşturuldu ve Kılıçdaroğlu, ittifak ile seçim hazırlıklarına başladı. Ağustos 2022’de yaptığı bir röportajda, yüz binlerce yabancının oy kullanması konusunda duyarlı olduklarını söyledi. Eylül 2022’de, “Üzerimde uzlaşma olursa adaylığa hazırım” açıklamasıyla adaylığını net bir şekilde ortaya koydu. Mart 2023’te yapılan Millet İttifakı toplantısı sonrasında, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti programında yer alan vaatlerin ilk 100 gün içinde gerçekleştirileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun vaatleri arasında şunlar yer alıyor: