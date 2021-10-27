CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında hakkında yayınladığı videolara çok sert yanıt verdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #video #chp #erdoğanvideo #polemik #politika #kılıçdaroğlu #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye yumruğunu vurdu! Erdoğan’ın izlettiği videolara ateş püskürdü!