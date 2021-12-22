CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur yavaş ile bir araya geldi ! Konuşmalarında iktidara yüklenen CHP'li Başkanlardan Mansur Yavaş'ın " Bizim ucube,çılgın projelerimiz yok!" sözleri büyük alkış topladı ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #KemalKılıçdaroğlu #Mansuryavaş #CHP #AnkaraBüyükşehirbelediyesi #Haber
Anasayfa Alaturka Online Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile bir arada! Çarpıcı Cumhurbaşkanlığı açıklaması!