Kemal Kılıçdaroğlu Sol Parti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve Mehmet Soğancı’yı genel merkezde kabul etti.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

İsmail Hakkı Tombul, görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Tombul, bütün siyasi partileri ziyaret edeceklerini söyleyerek, “Bu dönemde bedelini bütün toplum kesimlerinin ödeyeceği hatayı yapmaya hiç kimsenin lüksü yok, hakkı da yok. Bu dönemde hem parlamento içinde hem parlamento dışında herkesin bir arada bu rejimin aşılması için toplumun en az yüzde 50’sinin taleplerini ifade eden tüm muhalif kesimlerin, emekçilerin, ezilenlerin, Kürtlerin, Alevilerin bütün taleplerini gören bir mücadele sürecinin örgütlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kuşkusuz seçim çok önemli; ama seçimden sonra da bu tahribatların geriye döndürülmesi, bizden alınanların geri tekrar halka kazandırılması da güçlü bir mücadele gerektiriyor” dedi.

NE KONUŞULDU

Tombul, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya, “Biz ısrarla adayın isminden çok hangi süreçte ve hangi taleplerle ortaya çıkacağını, mücadele sürecinde de nasıl savunacağını, Türkiye’deki emekçileri, ezilenleri, sol sosyalist yapısını ziyaret edip onları da gören bir mücadele süreci örgütleyecek mi buna bakıyoruz. Yoksa sadece isim değil önemli olan sürecin bütünlüklü işletilmesi” ifadelerini kullandı. (DHA)