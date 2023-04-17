56.9 F
Los Angeles
17 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu gençlerin sorularını yanıtladı!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu gençlerin sorularını yanıtladı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu gençlerin sorularını yanıtladı!

Alaturka Online
Önceki haber
Samsunspor kaptanı Yusuf Abdioğlu, son 4 takımıyla da Süper Lig’e çıkmayı başardı
Sonraki haber
TRT’nin CHP sansürü sürüyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,461BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States