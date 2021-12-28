Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları açıkladı: Görüşmede neler konuşuldu? HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ortak açıklama yaptı. Buldan, erken seçim talepleri hakkında Kılıçdaroğlu ile de görüştüklerini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join