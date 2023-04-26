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26 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş AKP'nin kalesi Nevşehir'de Erdoğan'ı kıskandıracak miting!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş AKP’nin kalesi Nevşehir’de Erdoğan’ı kıskandıracak miting!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş AKP’nin kalesi Nevşehir’de Erdoğan’ı kıskandıracak miting!

Alaturka Online
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