Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş AKP’nin kalesi Nevşehir’de Erdoğan’ı kıskandıracak miting!
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş AKP’nin kalesi Nevşehir’de Erdoğan’ı kıskandıracak miting!
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