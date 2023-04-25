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25 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'tan Burdur'da tarihi miting! Böyle coşku görülmedi!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan Burdur’da tarihi miting! Böyle coşku görülmedi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan Burdur’da tarihi miting! Böyle coşku görülmedi!

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