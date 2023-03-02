Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, kurmaylarını topluyor

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise; Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30’da bir araya gelecek.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesi bekleniyor.