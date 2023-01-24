Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Yediyıldız’a sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Ebetteki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır. Onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecekti.

*Uğur Mumcu da onlardan birisiydi, hayatına kast ettiler. Her yıl Uğur Mumcu’yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz, gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.

İSVEÇ TEPKİSİ

*İsveç’te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor.

*Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

YSK AÇIKLAMASI

*YSK’ya güvenmediğimi Mısır’daki sağır sultan duydu. YSK’nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hâlâ bunu öğrenemediniz mi, hâlâ bunu bilmiyor musunuz? İstanbul seçimlerini alalım…

AKP’Lİ YEDİYILDIZ’A TEPKİ

*Bozulma bürokrasi ile başladı, yargı ile devam ediyor. Hâlâ hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıçlarımız var.

*Hâlâ bürokraside düzgün, ahlaklı iş yapanlar var. Zaten onların yüzü suyu hürmetine bu kırıntı kaldı. Bozulma o kadar büyük alanlara yansıdı ki TBMM’de de ciddi bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü?

*Bu milletvekili Ordu’da nasıl geziyor? Erdoğan’ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekilinin Ordu milletvekiliyim diye gezmesine gerek yok.

*Saray’ın oraya ya da AK Parti’nin Genel Merkezi’ne gitsin. Onun bir heykelini yapsınlar ve altına ‘Erdoğan’ın ayakkabılarının eliyle yalamaktan söz eden ve bununla onur duyan milletvekilimiz’ yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir.

“TEHDİT ETMEZSENİZ NAMERTSİNİZ”

*Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Onların da tehditleri geliyor. Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bir milim geri adım atmayacağız. Yemin ettim, garibin gurebanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız. Çünkü biz bu devleti inşa eden Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyoruz.

“YETER BE, YETER ARTIK!”

*Erdoğan sonunda çıktı konuştu, Yeter Söz Milletindir dedi. Sanki beyefendi 20 yıldır hiç yok da… Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Aklına ne geliyorsa onu yapıyor, söylüyor.

*Acizliğinden… Şehit Menderes’i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan; bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın, Yeter Söz Milletindir…

*Ey Erdoğan, ‘yeter’se senin saraylarına yeter. ‘Yeter’se senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. ‘Yeter’se senin beşi çetelerine, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, pudracılara yeter!

*’Yeter’se Sinan Ateş’i öldürttüğünüz torbacılara yeter! Her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanlara yeter.

*’Yeter’se, ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. ‘Yeter’se senin kadınlara küfreden diline yeter!

*’Yeter’se gençlere kan ağlatan torpillerine, hırsızlıklara, SADAT’a yeter! Yeter, Söz Milletindir! Söz Millet İttifakı’nındır, yeter be yeter artık!