Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Nebati’ye dikkat çeken yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Borçlarınızı ödemeyin’ çıkışı ardından ‘Dar gelirlilere destek’ paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sosyal medyadan yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik ‘ödemeyin’ çağrısı ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yanıt verdi: “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz”

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz.

*Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım…

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının uyguladığı faiz politikalarının sonuçlarını anlattığı bir video paylaşım yapmıştı…

Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” ifadelerini kullanmıştı…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununa yönelik hazırlanan iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceğini açıklamıştı…

Bakan Nebati açıklamasında şunları söylemişti:

“Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız

*Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor. Altı boş vaatlerinizle yaptığınız ‘araba almayın’ çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat’a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de ‘borçlarınızı ödemeyin’ diyorsunuz.

*Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.

*Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

*Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.

*Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘yurt ve sınav’ mesajı