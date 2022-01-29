Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük alkış toplayan konuşma ! “Moralinizi bozmayın!”

Kılıçdaroğlu Genç İstihdam Çalıştayı’nda konuştu! Kılıçdaroğlu, gençlere, “Bir gücünü var, gücünüzün ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Efendim niçin gidip oy kullanayım gitmek istemiyorum’ Bunu söylediğiniz zaman işsizlik olabilir ve ben bu konuda duyarsızım demek bu. Yoksulluk olabilir ama ben duyarsızım demek. Eğer şikâyetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız o zaman sorunların çözümünde temel aktör olursunuz. Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde” diye seslendi!

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