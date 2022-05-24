Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı iddia! İki vakıf ismi vererek Erdoğan’a çağrı yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” dedi. TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında, “Suça bulaşmış bürokrat, beni iyi dinle. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor” demişti. Kılıçdaroğlu, “Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçağın kapısı sana açılmayacak. Bu akşam ben 22.00’de bir skandalı açıklayacağım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, saatler 22.00’yi gösterdiğinde yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuşmasına şehitlerimize rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileyerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Bugün içimizi yakan haberler aldık. Şehitlerimiz var. Evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, milletimizin başı sağ olsun. Böylesine acı bir günde, böyle bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor. Ama bu ülkenin geleceği söz konusu. Bu da benim, ana muhalefet olarak, bir vatansever olarak görevimdir” ifadelerini kullandı.

“AMACIM UYUYAN DEVİ UYANDIRMAK”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedim. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların, başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyor, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun.

* Sarı bürokratlar; sizler devleti kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bir devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir.

“ÇOK GEÇ OLMADAN İNİN, KURTARIN KENDİNİZİ”

* Size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin, kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulabileceğiniz aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor.”

“PARALEL HAYATLARI VAR”

“Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika‘da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunları arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD‘ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler.

* Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Aile içi işlerine karışmayayım.

VAKIFLARIN İSMİNİ VERDİ: BİR 20 MİLYON DOLAR, BİR 10 MİLYON DOLAR…

* Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için, paraya ihtiyacı var. Türkiye’den 2 vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini öğreneceksiniz: TÜRGEV ve Ensar.

* Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar… Bir TÜRGEV, bir Ensar. Bir TÜRGEV, bir Ensar… Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde.

* Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Ensar’cığım, TÜRGEV’ciğim, bu paraları size kim verdi? Bu paraları siz nereden buldunuz? Bu paraları neden Amerika’ya sürekli transfer ediyorsunuz. Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?

“ERDOĞAN ÇIK SÖYLE, SENİN AİLENDEN KİM VAR?”

* Gelelim, Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın, sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı taraftan, yani Amerika’dan? Çık anlat, çekinme.

* Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz.

* İşte sevgili halkım. Emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden bir litre süt 20 lira. Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor. Çocuklar bu yüzden yatağa aç giriyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur. Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl”

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