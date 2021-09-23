Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok sert ÇAYKUR tepkisi! Büyük alkış alan konuşma!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’deki bir otelde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. ÇAYKUR'u çok sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Çay fiyatları, her sene bu. Çay fiyatı şöyle, taban fiyatı böyle. Oysa istikrar gerekiyor. Ben zarar edeceksem niye ekeyim. Söksem yerine bir şey ekemiyorum. Çay üretiminde ve fiyatında istikrara ihtiyacımız var. ÇAYKUR’un çay işleme kapasitesi düşük, yükseltilmesi lazım. ÇAYKUR şu anda çay üreticisini manipüle eden kuruma dönüştü. ‘Ben almıyorum, kapasitem doldu’ diyor. Nereye gideceğim? ‘Özel sektöre’ diyor. O da taban fiyatın altında veriyor. ÇAYKUR kamu kuruluşuysa yönetiminde üreticiler de olacak. Ziraat odası başkanı yer alacak. ÇAYKUR kamu kuruluşudur, ziraat odaları da kamu kuruluşudur. Orada yönetimde yer almalı ve üreticinin derdini gündeme getirmeli. Her zaman oyu ranta nasıl dönüştürürüz arayışı içinde her sene taban fiyatı şöyle… Bunun kuralını koyarsın, objektif bir kural koyarsın çay üreticisi de kamu da ne yapacağını bilir. Belirsizlik ortamını politikacılar nasıl ranta dönüştürürüz arayışı içinde. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #çaykur #rize #erdoğan #chp #haber #gündem #siyaset #muhtarlar #yurttaştv