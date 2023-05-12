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12 Mayıs 2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘Rusya’ mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide şunları söyledi:

*Parlamentoda çoğunluğu yakalayacağız; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken eminim AK Parti kanadı da anayasal değişikliklerimize evet diyecektir

*Türkiye’de birinci sınıf demokrasi olmalı; kuracağımız ilk kurul, durum ve hasar tespit komisyonu olacak

*Rusya ile dostluklarımızı bozmadan ama bizim iç işlerimize müdahaleyi de kabul etmeden bir yol, bir çerçeve çizmek istiyoruz

*NATO’nun genişlemesine olumlu katkı vereceğiz

*Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmesi ya da müzakere yapılması için bir girişimde bulunmayı elbette isteriz, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalini doğru bulmuyoruz

*Cumhurbaşkanlığına seçilmemizin kanaat olarak netleşmesi üzerine iç ve dışarıda (piyasalarda) bir rahatlama olduğunu biz görüyoruz, çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz

*Merkez Bankası’nın başına içerideki ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisine atamamız lazım, bürokrasiyi de liyakatli kişilerden oluşturacağız.

Alaturka Online
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