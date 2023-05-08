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8 Mayıs 2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘eğitim’ videosu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘eğitimi’ konu alan bir video paylaştı…

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin geleceği için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı. Bugün Türkiye’nin en can yakıcı konusuna, devrimsel bir proje ile yanıt veriyorum. Eğitim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Bugün sizlerle uzun süredir üzerinde çalıştığım hayati bir meseleyi konuşacağız. Eğitim meselesi, yani hepimizin en hayati meselesi.

*Kim olursak olalım, neye inanırsak inanalım, eğitim bu ülkede berbat olduğunu ve çocuklarımızı sakatladığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sistemimiz çok uzun yıllardır sistematik bir biçimde tarumar edildi.

Alaturka Online
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